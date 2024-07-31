صاروخ روسي أهلك طائرات أوكرانيا.. شاهدوا قدراته (فيديو)

أخذت صواريخ "جو- جو" الروسية من طراز "آر-37" حيزا هاما على أرض المعركة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، إذ يشكل هذا النوع من الصواريخ تهديدا خطيرا على المقاتلات من طراز "إف-16" في سماء أوكرانيا.



وأوضحت الصحيفة أن "روسيا تستخدم مقاتلات من طراز سو-35 وميغ - 31، التي تحمل صواريخ جو-جو بعيدة المدى مثل آر-37، وتشكل قدراتها تهديدا أكبر وخطيرا على المقاتلات من طراز إف-16".



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ووافقت الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بأسلحة لعشرات المقاتلات من طراز "إف-16"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها.



وتخطط واشنطن لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم"، إضافة لصواريخ جو-جو من طراز "إيه آي إم-120-إس-8 أمرام"، وطراز "إيه آي إم-9 إكس".



وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يرسلون طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، وستصل إلى كييف هذا الصيف. (روسيا اليوم) ووافقت الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بأسلحة لعشرات المقاتلات من طراز "إف-16"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها.وتخطط واشنطن لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم"، إضافة لصواريخ جو-جو من طراز "إيه آي إم-120-إس-8 أمرام"، وطراز "إيه آي إم-9 إكس".وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يرسلون طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، وستصل إلى كييف هذا الصيف. (روسيا اليوم)