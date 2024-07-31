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"القسام" تعلن استهداف دبابة و3 جرافات إسرائيلية برفح

Lebanon 24
31-07-2024 | 14:40
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأربعاء، استهداف وتدمير ناقلة جند ودبابة و3 جرافات إسرائيلية في عملية وصفتها بـأنها "مركبة" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال "كتائب القسام" في بيان على تلغرام، إن مقاتليها نفذوا "عملية مركبة ضد جيش الاحتلال بمنطقة الشوكة شرق مدينة رفح".
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وأضافت أن العملية شملت "استهداف دبابة ميركفاه وجرافة عسكرية D9 بقذيفتين من نوع الياسين 105 ما أدى إلى اشتعال النيران فيها".
وتابعت أن مقاتليها استهدفوا بقذائف الياسين 105 "قوات النجدة الإسرائيلية التي وصلت المكان، ما أدى إلى تدمير ناقلة جند وجرافتين من نوع D9".
وأشارت إلى أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة بمنطقة العملية".
(الاناضول)
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