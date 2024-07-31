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عربي-دولي

أميركا: لا يمكننا تأكيد تقارير بوفاة قائد حماس

Lebanon 24
31-07-2024 | 14:58
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قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الأربعاء، إنه "لا يمكننا تأكيد تقارير بوفاة قائد حماس".

ولفت في تصريح له إلى أن بايدن اطلع على التقارير الواردة من الشرق الأوسط.
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وقال:" لا نعتقد أن التصعيد حتمي في المنطقة.. ما نزال نعمل على دفع محادثات وقف إطلاق النار للأمام"، لافتا إلى أنّه "من المبكر معرفة مدى تأثير الأحداث على محادثات وقف إطلاق النار".ط
 
وأكّد أن" القوات الأميركية في الشرق الأوسط في جاهزية تامة، فنحن لا نريد مشاهدة تصعيد ونحن نقوم بإدارة المخاطر".
ورحّب كيربي بأي دور للصين أو غيرها سواء كان في المنطقة أو خارجها من أجل خفض التصعيد ومساعدتنا على إنهاء الحرب وضمان أمن إسرائيل.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال، في وقت سابق الأربعاء، إن واشنطن لم يكن لديها علم بعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ولم تشارك بها. (سكاي نيوز)
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