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عربي-دولي

خوفا من التصعيد.. شركات طيران أميركية وبريطانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

Lebanon 24
31-07-2024 | 15:37
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ألغت 4 شركات طيران أميركية وبريطانية رحلاتها إلى إسرائيل، الأربعاء، على خلفية تزايد التوتر الأمني، وسط ترقب تل أبيب لرد من "حزب الله" على اغتيال أبرز قادته العسكريين.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "بعد الاغتيال (القيادي في حزب الله فؤاد شكر) ألغت الخطوط الجوية المتحدة يونايتد إيرلاينز، وخطوط دلتا الجوية ودلتا إيرلاينز الأميركيتين، رحلاتهما إلى إسرائيل".
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وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الخطوط الجوية البريطانية بريتيش إيرويز، ألغت هي الأخرى رحلاتها إلى إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، أبلغت شركة يونايتد إيرلاينز، التي تسير 14 رحلة أسبوعية من نيويورك ونيوآرك، عملاءها بإلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.
وأضافت أن شركة "دلتا إيرلاينز" التي عادت إلى الطيران إلى إسرائيل الشهر الماضي فقط وتسير رحلة يومية من نيويورك إلى تل أبيب، علقت رحلاتها الليلة وغدا (الخميس) من مطار جون كنيدي.
وتابعت أن شركة "بريتيش إيرويز" التي كانت توقف رحلاتها في قبرص لتغيير طاقمها حتى يتمكنوا من تجنب المبيت في إسرائيل، أعلنت هي الأخرى إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، لكن في هذه المرحلة ليس من المعروف ما إذا كان ذلك لليوم التالي فقط أو الـ 48 ساعة القادمة.
والاثنين، ألغت الخطوط الجوية النمساوية، ولوفتهانزا السويسرية رحلاتهما من وإلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب بشكل مؤقت.
(الاناضول)

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