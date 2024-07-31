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عربي-دولي

قطر تبحث تداعيات اغتيال هنية مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني

Lebanon 24
31-07-2024 | 16:30
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بحث وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، الأربعاء، تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن عبد الرحمن من كني، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.
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ووفق البيان "جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".
وأضاف البيان أن المسؤولين "ناقشا تداعيات عملية اغتيال هنية"، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص. (الاناضول)
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