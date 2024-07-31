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عربي-دولي

مندوب إيران في الأمم المتحدة: طهران تحتفظ بحقّها في الدفاع عن النفس

Lebanon 24
31-07-2024 | 18:10
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أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني في كلمة بجلسة طارئة لمجلس الأمن، يوم الأربعاء، أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، يعد انتهاكاً للقانون الدولي والسيادة الإيرانية".
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ولفت إلى أن "إسرائيل اغتالت هنية بدعم استخباراتي أميركي".
ودعا مجلس الأمن لإدانة السلوك الإسرائيلي بعد اغتيال هنية والنظر في فرض عقوبات على إسرائيل.
وشدّد على أن "طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس والرد على اغتيال هنية".
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