بالفيديو: طهران تُشيّع إسماعيل هنية قبل أن يوارى الثرى في الدوحة

انطلقت صباح اليوم الخميس مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

أدى الآلاف من الإيرانيين صلاة الجنازة على جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في جامعة طهران، تمهيداً لنقل الجثمان إلى قطر لتشييعه ودفنه pic.twitter.com/ryPJQkrR6v — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) August 1, 2024 Advertisement

وبدأت مراسم التشييع في جامعة طهران عند الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي. وصلّى المرشد الإيراني علي خامنئي على جثمان هنية، فيما تجمع حشد من المشيعين يحملون صور الراحل وأعلاما فلسطينية في وسط العاصمة.