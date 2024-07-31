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عربي-دولي

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: إيران تقدم المال والسلاح والتكنولوجيا لحزب الله

Lebanon 24
31-07-2024 | 23:34
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قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة خلال جلسة طارئة بمجلس الأمن، يوم الأربعاء، إن إيران تقدم المال والسلاح والتكنولوجيا العسكرية لحزب الله.
وحسبما ذكر المندوب الإسرائيلي فإن "50 بالمئة من السلاح الذي صادرته إسرائيل في غزة من صنع إيران".
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وأضاف أن "القيادي في حزب الله فؤاد شكر مسؤول عن مقتل عشرات الجنود الإسرائيليين وتهجير آلاف السكان من الشمال".


ودعا مجلس الأمن "لإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية".
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب إيران بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية للمجلس.


وفي رسالة وجهها سفير إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إلى المجلس، دانت طهران "بأشد العبارات عدوان النظام الصهيوني المتمثل في اغتيال هنية".

ودعت إيران المجلس إلى أن "يدين بوضوح وبحزم الأعمال العدوانية والهجمات الإرهابية للنظام الإسرائيلي ضد سيادة إيران وسلامتها الإقليمية، وكذلك الأعمال العدوانية الأخيرة ضد سيادة لبنان وسوريا وسلامتهما الإقليمية".

كما دعت إلى "اتخاذ خطوات فورية لضمان المحاسبة على هذه الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك إمكان فرض عقوبات وإجراءات أخرى لمنع وقوع هجمات أخرى". (سكاي نيوز)
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