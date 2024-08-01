هاريس تتهم ترامب بعدم الاحترام

ردت مرشحة الانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس على تصريحات منافسها دونالد ترامب حول عرقها، قائلة إن تصريحاته ليست جديدة، وتظهر عدم احترامه.





وقالت هاريس في خطاب ألقته في حدث نادي نسائي جامعي للسود في تكساس اليوم الخميس: "ألقى ترامب كلمة في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية للصحفيين السود وكانت كلمته نفس العرض القديم. إنه عدم الاحترام وإثارة للانقسام. ويستحق المواطنون الأميركيون الأفضل".

Advertisement

وفي وقت سابق أشار ترامب إلى أن "هاريس قللت في السابق من أهمية تراثها الأسود. لقد كانت دائما من أصل هندي وكانت تروج للتراث الهندي فقط. لم أكن أعرف أنها سوداء حتى قبل عدة سنوات عندما تحولت إلى اللون الأسود والآن تريد أن تعرف بأنها سوداء". وأضاف: "لذلك لا أعرف هل هي هندية أم سوداء؟ هندية طوال الوقت ثم فجأة اتخذت منعطفا وأصبحت شخصا أسود". (روسيا اليوم)