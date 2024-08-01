Advertisement

عربي-دولي

هاريس تتهم ترامب بعدم الاحترام

Lebanon 24
01-08-2024 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1229071-638580956501652483.jpg
Doc-P-1229071-638580956501652483.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت مرشحة الانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس على تصريحات منافسها دونالد ترامب حول عرقها، قائلة إن تصريحاته ليست جديدة، وتظهر عدم احترامه.


وقالت هاريس في خطاب ألقته في حدث نادي نسائي جامعي للسود في تكساس اليوم الخميس: "ألقى ترامب كلمة في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية للصحفيين السود وكانت كلمته نفس العرض القديم. إنه عدم الاحترام وإثارة للانقسام. ويستحق المواطنون الأميركيون الأفضل".
Advertisement
وفي وقت سابق أشار ترامب إلى أن "هاريس قللت في السابق من أهمية تراثها الأسود. لقد كانت دائما من أصل هندي وكانت تروج للتراث الهندي فقط. لم أكن أعرف أنها سوداء حتى قبل عدة سنوات عندما تحولت إلى اللون الأسود والآن تريد أن تعرف بأنها سوداء". وأضاف: "لذلك لا أعرف هل هي هندية أم سوداء؟ هندية طوال الوقت ثم فجأة اتخذت منعطفا وأصبحت شخصا أسود". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-08-01
07:56 | 2024-08-01
07:03 | 2024-08-01
06:42 | 2024-08-01
06:15 | 2024-08-01
05:58 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24