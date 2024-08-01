"لم يتبق سوى أيام قليلة".. منجم يتوقع حربًا عالمية ثالثة ويحدّد الموعد!

كشف المنجم الهندي كوشال كومار، المعروف باسم "نوستراداموس الجديد"، عن توقعاته المثيرة للجدل حول اندلاع حرب عالمية الثالثة.

Advertisement

وتحول المنجم الهندي كوشال كومار، إلى النسخة الهندوسية من علم التنجيم التي تسمى "الفيدا"، وأعلن أنه "لم يتبق سوى أيام قليلة لاندلاع الحرب العالمية الثالثة".وأضاف: "ظهرت في وسائل الإعلام عدد من التقارير المثيرة للقلق في مناطق حرب أخرى حول العالم خلال شهري حزيران وتموز 2024، خاصة يومي 27 و30 تموز، وبسبب عدد من القضايا المثيرة للقلق والخطيرة فمن المتوقع أن تؤدي وتيرة الأحداث في النقاط الساخنة حول العالم، بما في ذلك إسرائيل، إلى اندلاع حرب واسعة النطاق، وسيتطلب يومي 4 و5 آب أقصى درجات الحذر".وتنبأ كوشال كومار من قبل بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبعدها تحققت تنبؤاته. كما توقع حربا عالمية ثالثة في 18 حزيران الماضي، لكن تنبؤاته بشأن ذلك لم تكن صحيحة.وأشار كومار في وقت سابق، إلى الصراعات الدولية المستمرة والمتصاعدة عبر العالم، معتبرا إياها علامات على النزاعات العالمية المحتملة في المستقبل القريب.وعبر عن قلقه من السيناريوهات المحتملة، محذرا من ضرورة التفكير الاستراتيجي والتوقعات الدقيقة لتأثيرات الكواكب، معتبرا أن "الأخطاء البشرية غير المقصودة قد تلعب دورا في هذا السياق".ويعتبر كوشال كومار منجم هندي مشهور في عالم التنجيم بتنبؤاته المثيرة للجدل في كثير من الأحيان، وهو معروف بتفسيراته التفصيلية للتكوينات الفلكية والأبراج النجمية الكوكبية والقمرية التي يستخدمها لتوقع الأحداث المهمة على نطاق عالمي. (روسيا اليوم)