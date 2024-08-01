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عربي-دولي

بقيمة 340 مليون دولار.. إنشاء مصنع جديد للأسلحة في إسرائيل

Lebanon 24
01-08-2024 | 03:46
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وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفقة بقيمة 1.5 مليار شيكل (نحو 340 مليون دولار) مع شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية للذخيرة.

وكجزء من الصفقة، ستنشئ "إلبيت" مصنعا جديدا للأسلحة في إسرائيل.


ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الوزارة قولها إن عملية الشراء "جزء من استراتيجيتها لضمان إمداد ثابت من المواد الحيوية للجيش الإسرائيلي، وطول عمره أثناء العمليات الجارية والمستقبلية".
ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد فازت الشركة بعقد بنحو 190 مليون دولار لتوريد قذائف هاون موجهة من طراز "اللدغة الحديدية"، أو "آيرون ستينغ".
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وقالت "إلبيت" إنه سيتم تنفيذ العقد على مدى عامين.

ووفقا لما نشرته الوزارة في حسابها على منصة "إكس"، فإن العقد يشمل شراء الآلاف من ذخائر الهاون الموجهة بدقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تجهيز هذه الذخائر الدقيقة التوجيه بأنظمة توجيه متطورة بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي، وهي مصممة لتعزيز القدرات التشغيلية للقوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي، وتمكين الاستهداف الدقيق مع تقليل الأضرار الجانبية والحد من المخاطر التي يتعرض لها غير المقاتلين في ظروف قتالية معقدة".
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