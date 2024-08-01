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عربي-دولي

عبقرية ورائعة.. ترامب يشكر المرأة التي "أنقذت حياته" فمن هي؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-08-2024 | 04:08
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شكر المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب، المرأة التي أعدّت الرسم البياني عن الهجرة، والذي التفت إليه ونجا من الإصابة المباشرة بالرصاص خلال محاولة اغتياله.

وخلال تجمع انتخابي في مدينة هاريسبورغ في ولاية بنسلفانيا أمس الأربعاء، تحدث ترامب عن الهجرة، وتحديدا عن الحدود والاتجار بالبشر، عندما تطرق إلى الرسم البياني الشهير.
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وقال ترامب: "كما تعلمون، هذا الرسم البياني أنقذ حياتي. أين هذا الرسم البياني؟ أنا أحب هذا الرسم البياني. سوف أنام مع هذا المخطط لبقية حياتي. هذا المخطط... هل تعرف ما هو الشيء المذهل؟ الأشخاص الذين يقومون بتشغيل أجهزة الكمبيوتر وجميع المعدات الرائعة التي لدينا خلف الكواليس".

ووصف ترامب المرأة التي أنشأت الرسم البياني بـ"الرائعة"، ثم دعاها للصعود إلى المسرح، وقال: "إنها لم تفعل هذا من قبل. لقد أنقذت حياتي إلى حد ما".

ثم همس ترامب بشيء في أذنها، فتوجهت نحو الميكروفون لتلقي التحية قبل أن تخرج من المسرح.

وتابع ترامب قائلا: "إنها عبقرية في مجال الكمبيوتر. لقد أنقذت حياتي". (روسيا اليوم)

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