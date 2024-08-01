من هو وسيم أبو شعبان الذي استشهد مع هنية؟

تصدر اسم وسيم أبو شعبان مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشف السلطات الإيرانية عن هوية مرافق إسماعيل هنية الذي قتل معه في طهران مؤخرا.



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فمن هو وسيم أبو شعبان؟

هو ناشط سياسي وعسكري فلسطيني، كان مقاتلا ضمن قوات وحدة "النخبة" التابعة لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.



عمل محمد وسيم جمال خضر أبو شعبان، الملقب بـ"أبو أنس"، كمرافقا للقيادي السابق في حماس سعيد صيام في غزة، ثم عمل مرافقا لرئيس الحركة إسماعيل هنية إلى أن استشهد معه. ولقي أبو شعبان، وهو المرافق والحارس الشخصي لهنية، حتفه أمس الأربعاء مع هنية الذي تم استهدافه في مقر إقامة خاص بقدامى المحاربين، شمال العاصمة الإيرانية.هو ناشط سياسي وعسكري فلسطيني، كان مقاتلا ضمن قوات وحدة "النخبة" التابعة لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.عمل محمد وسيم جمال خضر أبو شعبان، الملقب بـ"أبو أنس"، كمرافقا للقيادي السابق في حماس سعيد صيام في غزة، ثم عمل مرافقا لرئيس الحركة إسماعيل هنية إلى أن استشهد معه.

وقال نشطاء إن وسيم أبو شعبان هو بطل الفيديو الشهير الذي وثق لحظة ضرب مقاتل قسامي لجندي إسرائيلي في موقع "ناحل عوز" العسكري، خلال عملية مداهمة في عام 2014.

وشارك أبو شعبان بتنفيذ عملية فدائية ضد الموقع العسكري الإسرائيلي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وتمكن 9 مقاتلين من نخبة القسام حينها من تنفيذ عملية إنزال خلف خطوط الجيش الإسرائيلي، هاجموا فيها برجا عسكريا محصنا تابعا لكتيبة "ناحل عوز" الذي كان فيه عدد كبير من الجنود، وقضوا على جميع من فيه.