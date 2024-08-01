بعد هنية.. إسرائيل: قتلنا محمد الضيف في خانيونس

زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه "قضى" على محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في عملية مشتركة مع الشاباك خلال غارات على خانيونس الشهر الماضي.

وكان الهجوم الذي نفذه الجيش على خان يونس قد أدى إلى استشهاد وإصابة مئات النازحين الفلسطينيين.

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ونشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو زعم أنه للغارة على المجمع الذي كان يختبئ محمد الضيف.

من هو محمد الضيف؟



ولد باسم محمد المصري عام 1965 في مخيم خانيونس للاجئين بقطاع غزة. وأصبح يُعرف فيما بعد باسم محمد الضيف، بعد انضمامه إلى حماس خلال الانتفاضة الأولى عام 1987.

بعد عامين فقط من انضمامه إلى حماس، ألقي القبض عليه، وأمضى 16 شهرا في سجون إسرائيل.

طور الضيف شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة، كما طور خبرته في صناعة القنابل.

وبحسب وسائل اعلام، فإن الضيف فقد إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في إحدى ساقيه، بمحاولات اغتيال سابقة.

وبعد أن نجا من محاولات اغتيال عدة، أطلق عليه أنصاره في غزة لقب "الرجل ذو التسع أرواح".

يعتقد أن الضيف كان العقل المدبر لمعظم هجوم حماس في السابع من تشرين الأول.

وأمس الأربعاء، أعلنت حركة حماس عن استشهاد رئيس مكبتها السياسي اسماعيل هنية بغارة إسرائيلية في طهران.