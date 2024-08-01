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إسرائيل أعلنت أنّها تخلّصت منه... من هو محمد الضيف ولماذا أُطلِقَ عليه هذا اللقب؟

Lebanon 24
01-08-2024 | 05:21
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أعلن الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من أسبوعين استهداف زعيم الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بغارة جوية على منطقة المواصي قرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم أن الضيف قتل في هذه الضربة.
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ولد باسم محمد المصري عام 1965 في مخيم خانيونس للاجئين في قطاع غزة، أصبح يُعرف في ما بعد باسم محمد الضيف، بعد انضمامه إلى حماس خلال الانتفاضة الأولى عام 1987.
وبعد عامين فقط من انضمامه إلى حماس، ألقي القبض عليه، وأمضى 16 شهرا في سجون إسرائيل.
طوّر الضيف شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة، كما طوّر خبرته في صناعة القنابل، وقالت مصادر من حماس إنه فقد إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في إحدى ساقيه، في محاولات اغتيال سابقة.
وبعد أن نجا من محاولات اغتيال عدة، أطلق عليه أنصاره في غزة لقب "الرجل ذو التسع أرواح".
ويعتقد أن الضيف كان العقل المدبر لمعظم هجوم حماس في السابع من تشرين الاول. (سكاي نيوز)
 
 
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