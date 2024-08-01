إيران تجتمع بحلفائها وتُحضّر "الردّ على إسرائيل"

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تسعى إيران لحشد حلفائها بهدف مناقشة سبل الردّ على الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل مؤخرا وأسفرت عن استشهاد زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، فضلا عن القيادي في حزب الله فؤاد شكر والذي اغتيل في الضاحية الجنوبية لبيروت.ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن مسؤولين إيرانيين كبارا سيلتقون بممثلي حلفاء طهران في المنطقة من لبنان والعراق واليمن، اليوم الخميس لبحث الرد المحتمل على إسرائيل.يأتي ذلك فيما قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية: "ندرس كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال هنية، والرد حتمي". (سكاي نيوز)