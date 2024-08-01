بتصريح غريب جدّاً... والد مطلق النار على ترامب يجيب على أسئلة الصحفيين ماذا قال لهم؟

تجاهل والد توماس كروكس مطلق النار على المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب أسئلة الصحفيين عن سبب إقدام ابنه على هذه الجريمة، واكتفى بإجابة غريبة.



وأجاب توماس بعبارة واحدة هي "يجب أن أتبول". (روسيا اليوم)

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