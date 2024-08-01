Advertisement

عربي-دولي

بتصريح غريب جدّاً... والد مطلق النار على ترامب يجيب على أسئلة الصحفيين ماذا قال لهم؟

Lebanon 24
01-08-2024 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1229224-638581227361705761.jpg
Doc-P-1229224-638581227361705761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجاهل والد توماس كروكس مطلق النار على المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب أسئلة الصحفيين عن سبب إقدام ابنه على هذه الجريمة، واكتفى بإجابة غريبة.

وأجاب توماس  بعبارة واحدة هي "يجب أن أتبول". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التساؤلات تتزايد.. كروكس تمكن من تحليق "درون" قبل محاولة اغتيال ترامب!
lebanon 24
01/08/2024 19:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف نيويورك ترفض طعن ترامب على حظر النشر في قضية الأموال السرية (العربية)
lebanon 24
01/08/2024 19:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عبقرية ورائعة.. ترامب يشكر المرأة التي "أنقذت حياته" فمن هي؟ (فيديو)
lebanon 24
01/08/2024 19:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة روسية تكشف: لعبة إيرانية لمنع عودة ترامب
lebanon 24
01/08/2024 19:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

ترامب

كروكس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2024-08-01
11:49 | 2024-08-01
11:22 | 2024-08-01
11:19 | 2024-08-01
10:55 | 2024-08-01
10:47 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24