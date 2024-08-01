31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
إكتشاف مهمّ لمنع إنتشار "كورونا"... إليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
01-08-2024
|
10:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو كلية الطب في جامعة واشنطن في سانت لويس، عن تقنية مطوّرة يمكنها حلّ مشكلة الانتشار السريع لـ"كوفيد-19".
وقال الباحثون إن لقاحات الجيل التالي التي تستهدف نقاط دخول الفيروس في الأنف والفم، قد تكون قادرة على احتواء انتشار التهابات الجهاز التنفسي ومنع انتقال العدوى.
Advertisement
وأظهر فريق البحث أن استخدام لقاح "كوفيد-19" الأنفي القائم على تقنية جامعة واشنطن، المعتمد للاستخدام في الهند والمرخص لشركة "Ocugen" لاستكمال تطويره في الولايات المتحدة، منع انتقال الفيروس من الهامستر المصاب بالعدوى، ما كسر دورة انتقال المرض.
وفي الدراسة، قام الباحثون بتطعيم مجموعات من الهامستر بنسخ مختبرية من لقاحات "كوفيد-19" المعتمدة: لقاح "iNCOVACC" الأنفي المستخدم في الهند أو لقاح "فايزر" المحقون.
وبعد إعطاء حيوانات الهامستر الملقحة بضعة أسابيع حتى تنضج استجاباتها المناعية بشكل كامل، وضع الباحثون الهامستر المصابة بالفيروس قرب الحيوانات المحصنة لمدة 8 ساعات.
وتبيّن أن مستويات الفيروس في مجاري الهواء لدى الهامستر المحصنة باللقاح المخاطي، أقل بمقدار 100 إلى 100000 مرة من تلك التي تلقت الحقنة التقليدية أو الهامستر التي لم يتم تطعيمها.
وقال المعد الرئيسي، جاكو بون، أستاذ الطب وعلم الأحياء الدقيقة الجزيئية وعلم الأمراض والمناعة: "لمنع انتقال العدوى، تحتاج إلى إبقاء كمية الفيروس في مجرى الهواء العلوي منخفضة. وكلما قل عدد الفيروسات في البداية، قل احتمال انتقال العدوى من شخص إلى آخر عن طريق السعال أو العطس. وتُظهر هذه الدراسة أن اللقاحات المخاطية متفوقة على اللقاحات المحقونة من حيث الحد من تكاثر الفيروس في مجرى الهواء العلوي، ومنع انتشاره". (روسيا اليوم)
عربي-دولي
صحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم صورة فؤاد شكر مع نصرالله.. لقطات تُنشر لأول مرّة!
Lebanon 24
إليكم صورة فؤاد شكر مع نصرالله.. لقطات تُنشر لأول مرّة!
13:42 | 2024-07-31
31/07/2024 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لفؤاد شكر قبل اغتياله في الضاحية.. شاهدوه الآن
Lebanon 24
فيديو لفؤاد شكر قبل اغتياله في الضاحية.. شاهدوه الآن
15:46 | 2024-07-31
31/07/2024 03:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ لبنان رسمياً اليوم بشأن استهداف هنية وفؤاد شكر؟
Lebanon 24
ماذا تبلغ لبنان رسمياً اليوم بشأن استهداف هنية وفؤاد شكر؟
14:56 | 2024-07-31
31/07/2024 02:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيعلن نصرالله اليوم؟
Lebanon 24
ماذا سيعلن نصرالله اليوم؟
03:00 | 2024-08-01
01/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب الغيت حلقة جعجع أمس
Lebanon 24
لهذه الاسباب الغيت حلقة جعجع أمس
01:45 | 2024-08-01
01/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2024-08-01
بعد "الاغتيالين"... ما حدود الرد "الآمن" الذي لا يشعل حربا؟
11:49 | 2024-08-01
الاستخبارات التركية تنسق عملية دولية لتبادل سجناء
11:22 | 2024-08-01
إيران اجتمعت لبحث خيارات الرد.. معلومات كشفت ما قد يحصل
11:19 | 2024-08-01
تركيا تمنع التعاون بين الناتو وإسرائيل بسبب الصراع في غزة
10:55 | 2024-08-01
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
10:47 | 2024-08-01
نتنياهو: مستعدّون دفاعا وهجوما
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
01/08/2024 19:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
01/08/2024 19:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
01/08/2024 19:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24