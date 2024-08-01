نتنياهو: مستعدّون دفاعا وهجوما

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل في حالة تأهب قصوى وسط توقعات متزايدة بأن إيران أو حلفائها سيردون على اغتيال قيادات كبيرة في "حزب الله" وحركة "حماس" هذا الأسبوع".



وأضاف نتنياهو: "إسرائيل مستعدة جيدا لأي سيناريو دفاعا أو هجوما. سنحمل مرتكب أي عمل عدواني ضدنا، كائنا من كان، ثمنا باهظا جدا". (العربية)

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