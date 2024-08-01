Advertisement

عربي-دولي

الكويت تنفي: أراضينا لم تُستخدم لاستهداف دول الجوار

Lebanon 24
01-08-2024 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1229309-638581366630106949.png
Doc-P-1229309-638581366630106949.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الخميس، صحة الادعاء باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن حمد الصقر في بيان صحفي إن رئاسة الأركان تؤكد أنها لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها أو أن تكون أراضيها منطلقاً للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة. (الخليج)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:13 | 2024-08-01
14:53 | 2024-08-01
14:30 | 2024-08-01
14:30 | 2024-08-01
14:10 | 2024-08-01
14:00 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24