الكويت تنفي: أراضينا لم تُستخدم لاستهداف دول الجوار

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نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الخميس، صحة الادعاء باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن حمد الصقر في بيان صحفي إن رئاسة الأركان تؤكد أنها لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها أو أن تكون أراضيها منطلقاً للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة. (الخليج)