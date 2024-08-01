بعد كلام نصرالله.. هذا ما يحصل داخل إسرائيل

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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حالة استنفار واسعة تشهدها العديد من الجبهات خاصة الشمالية، وذلك عقب كلمة أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، الذي أشار إلى أنّ "الحزب" سيردّ على إسرائيل بعد قيامها باغتيال القيادي فؤاد شكر، في ضربة على أحد المباني في حارة حريك.في السياق، أشارت "العربية" إلى أن إسرائيل أغلقت 30 مصنعا في الشمال تحسبا لهجمات صاروخية، كما أغلقت المجال الجوي من منطقة خضيرة حتى حدود لبنان.من جانبها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه على ضوء المخاوف من التصعيد، دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيليين إلى اتخاذ المزيد من وسائل الحذر خلال السفر إلى الخارج، مشيرة إلى أن إسرائيل أفرغت مخازن الكيماويات في منطقة خليج حيفا.وحذّرت وسائل إعلام إسرائيلية من التهديدات التي أطلقها السيد نصرالله، مؤكدة أن أهم جملة في خطابه هي أننا "دخلنا في مرحلة جديدة من القتال".