بعد 300 يوم.. أبرز محطات العدوان الإسرائيلي على غزة

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أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، الخميس، أنّ القطاع أصبح "منطقة منكوبة" بعد مرور 300 يوم على حرب الإبادة التي تشنها عليه إسرائيل.وقال الثوابتة في تصريح: "بعد مرور 300 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، نستطيع القول إن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى".وبيّن أن "الجيش الإسرائيلي استهدف 15 قطاعًا من القطاعات الحيوية جدًا في قطاع غزة ودمرها بشكل كامل تقريبًا، على غرار القطاع الصحي وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية وإخراجها من الخدمة".كما أشار الثوابتة إلى تدمير القطاعات التعليمية والدينية والاقتصادية والخدماتية وغيرها من القطاعات الأخرى".ولفت إلى أن ذلك ينفذ "بالتزامن مع استخدام إسرائيل لسياسة التجويع والحصار المشدد ضد قطاع غزة وخاصة المحافظات الشمالية، ما تسبب باستشهاد 35 فلسطينيًا بسبب سوء التغذية".وذكّر الثوابتة بجرائم إسرائيل، قائلاً إنّ "الاحتلال قام بإنشاء 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات في قطاع غزة، تم انتشال 520 شهيد منها، إضافة إلى إقدامه على تجريف 60 مقبرة ونبش 1500 قبر".وبيّن أن "الجيش الإسرائيلي اختطف جثامين مئات الفلسطينيين من القبور وأقدم على سرقة أعضائهم".وحذّر الثوابتة من أن "قطاع غزة أمام حالة كارثية بعد مرور 10 شهور على هذه الحرب الطاحنة والقاتلة التي يمارس فيها الجيش الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بأسلحة محرمة دوليًا".واتهم إسرائيل بأنها "تتعمد استهداف الصحافيين لطمس الحقيقية وإخراس أي صوت يحاول فضح جرائمها ومجازرها في قطاع غزة". (الاناضول)