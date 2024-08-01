صفقة أميركية- روسية.. بايدن يعلن عن "إنجاز دبلوماسي"

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم، عن ما وصفه بـ"الإنجاز الدبلوماسي"، وقال: "16 سجينا أفرج عنهم وفقا لصفقة مع روسيا اعتمدت على الدبلوماسية والصداقة وشاركت فيها عدة دول".وأضاف: "صفقة تبادل السجناء مع روسيا شملت استعادة سجناء سياسيين كانوا في السجون الروسية"، مشيراً الى أن "السجناء السياسيين الروس مشمولون في هذه الصفقة".كما أكد بايدن ان "الولايات المتحدة ستواصل العمل لإطلاق سراح جميع السجناء الأميركيين من حول العالم".