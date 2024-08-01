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عربي-دولي

صفقة أميركية- روسية.. بايدن يعلن عن "إنجاز دبلوماسي"

Lebanon 24
01-08-2024 | 12:33
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم، عن ما وصفه بـ"الإنجاز الدبلوماسي"، وقال: "16 سجينا أفرج عنهم وفقا لصفقة مع روسيا اعتمدت على الدبلوماسية والصداقة وشاركت فيها عدة دول".


وأضاف: "صفقة تبادل السجناء مع روسيا شملت استعادة سجناء سياسيين كانوا في السجون الروسية"، مشيراً الى أن "السجناء السياسيين الروس مشمولون في هذه الصفقة".
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كما أكد بايدن ان "الولايات المتحدة ستواصل العمل لإطلاق سراح جميع السجناء الأميركيين من حول العالم".
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