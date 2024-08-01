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عربي-دولي

السويد تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
01-08-2024 | 13:26
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دعت السويد مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.
وفي بيان على موقعها الإلكتروني، الخميس، طلبت وزارة الخارجية من مواطنيها تجنب السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.
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كما كتب رئيس الوزراء أولف كريسترسون، عبر حسابه على منصة إكس: "من الآن فصاعداً، يُنصح بشدة بعدم السفر إلى كلا البلدين. يجب أخذ هذا القرار بجدية".
وتابع: "الوضع الأمني في الشرق الأوسط خطير ويمكن أن يتدهور بسرعة. وزارة الخارجية تتابع التطورات عن كثب".  (الاناضول)
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