تركيا وباكستان تعلنان الجمعة "يوم حداد وطني" على هنية

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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الخميس، أن غدا الجمعة "يوم حداد وطني وإدانة" لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالتزامن مع مراسم تشييعه ودفنه المقررة في قطر.جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع في العاصمة إسلام أباد، بشأن الوضع في فلسطين.وأعلن شريف أن "2 آب (غدا الجمعة)، يوم حداد وتنديد باغتيال هنية"، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني.وندد بـ "القتل العابر للحدود"، وأكد أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، لافتا إلى أنه "أثار إدانة واسعة النطاق".وسلط شريف الضوء على "الخسارة الفادحة لأفراد عائلة هنية وانتقد العنف المستمر في فلسطين".وأدان شريف "تجاهل إسرائيل أحكام محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة، واتهم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تدمير فلسطين".وقال شريف: "نتنياهو يرتكب وحشية صارخة، لكن المجتمع الدولي يلتزم الصمت إزاءها".وأشاد بـ"تضحيات" هنية من أجل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت أيضا أبناءه وأفرادا من عائلته أثناء الحرب الحالية على قطاع غزة.