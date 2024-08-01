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عربي-دولي

تركيا وباكستان تعلنان الجمعة "يوم حداد وطني" على هنية

Lebanon 24
01-08-2024 | 14:53
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الخميس، أن غدا الجمعة "يوم حداد وطني وإدانة" لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالتزامن مع مراسم تشييعه ودفنه المقررة في قطر.
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع في العاصمة إسلام أباد، بشأن الوضع في فلسطين.
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وأعلن شريف أن "2 آب (غدا الجمعة)، يوم حداد وتنديد باغتيال هنية"، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني.
وندد بـ "القتل العابر للحدود"، وأكد أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، لافتا إلى أنه "أثار إدانة واسعة النطاق".
وسلط شريف الضوء على "الخسارة الفادحة لأفراد عائلة هنية وانتقد العنف المستمر في فلسطين".
وأدان شريف "تجاهل إسرائيل أحكام محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة، واتهم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تدمير فلسطين".
وقال شريف: "نتنياهو يرتكب وحشية صارخة، لكن المجتمع الدولي يلتزم الصمت إزاءها".
وأشاد بـ"تضحيات" هنية من أجل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت أيضا أبناءه وأفرادا من عائلته أثناء الحرب الحالية على قطاع غزة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستلتزم الجمعة حدادا وطنيا على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، وذلك تزامنا مع مواراته في قطر.
وكتب الرئيس التركي على منصة اكس «تم إعلان الحداد الوطني ليوم واحد غدا إظهارا لدعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع اخوتنا واخواتنا الفلسطينيين». 
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