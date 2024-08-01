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عربي-دولي

فيصل بن فرحان وبلينكن يناقشان تطورات المنطقة

Lebanon 24
01-08-2024 | 15:13
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ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله تلقى  اتصالاً هاتفياً  اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال بحث في  التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية خفض حدة التصعيد، والتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار في قطاع غزة، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في السودان.  (الوكالة الوطنية)
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