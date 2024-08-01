Advertisement

عربي-دولي

مركز أبحاث روسي: تبادل السجناء تنازل أميركي مرتبط بالانتخابات

Lebanon 24
01-08-2024 | 15:42
A-
A+

Doc-P-1229377-638581483201485182.jpg
Doc-P-1229377-638581483201485182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح مدير معهد الأبحاث السياسية في موسكو سيرغي ماركوف، بأن عملية تبادل السجناء بين 7 دول، التي نسقتها ونفذتها الاستخبارات التركية، هي تنازلات من الإدارة الأميركية مرتبطة بالانتخابات.
وأوضح ماركوف في تصريح الخميس، أن السبب وراء عملية التبادل هو الانتخابات الأمريكية، إذ تحتاج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إلى إيجاد صورة إيجابية.
Advertisement
وأضاف: "من المتوقع أن تزيد عملية التبادل من أصوات هاريس، ولهذا السبب تم تقديم تنازلات".
وذكر أن عملية التبادل ستكون لها تأثيرات واسعة النطاق، خاصة في سياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مشيرا إلى أنه ربما تم الإعداد لها منذ أكثر من عام.
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:22 | 2024-08-01
18:00 | 2024-08-01
17:16 | 2024-08-01
16:47 | 2024-08-01
16:21 | 2024-08-01
16:20 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24