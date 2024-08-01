Advertisement

إقتصاد

اضطرابات الشحن البحري مستمرة حتى نهاية العام!

Lebanon 24
01-08-2024 | 16:21
A-
A+
Doc-P-1229390-638581515198855331.png
Doc-P-1229390-638581515198855331.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت عملاقة الشحن البحري العالمية "إيه بي مولر ميرسك" أن تستمر اضطرابات الشحن العالمي الناتجة عن الصراع في البحر الأحمر لفترة أطول، ولن يتم حلها هذا العام.

ورفعت الشركة اليوم الخميس، إرشاداتها المالية للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر، حيث تستمر أسعار الشحن المرتفعة في تعزيز أرباح الشركة.
Advertisement

وتتوقع مجموعة الشحن الدنماركية حالياً أرباحاً أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء تتراوح بين 9 مليارات دولار و11 ملياراً هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 7 مليارات و9 مليارات دولار. وكان متوسط توقعات المحللين في التقديرات التي جمعتها "بلومبرغ" عند 8.76 مليار دولار. (بلومبرغ)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2024-08-02
00:45 | 2024-08-02
00:30 | 2024-08-02
00:19 | 2024-08-02
00:16 | 2024-08-02
00:06 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24