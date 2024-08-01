اضطرابات الشحن البحري مستمرة حتى نهاية العام!

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توقعت عملاقة الشحن البحري العالمية "إيه بي مولر ميرسك" أن تستمر اضطرابات الشحن العالمي الناتجة عن الصراع في البحر الأحمر لفترة أطول، ولن يتم حلها هذا العام.ورفعت الشركة اليوم الخميس، إرشاداتها المالية للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر، حيث تستمر أسعار الشحن المرتفعة في تعزيز أرباح الشركة.وتتوقع مجموعة الشحن الدنماركية حالياً أرباحاً أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء تتراوح بين 9 مليارات دولار و11 ملياراً هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 7 مليارات و9 مليارات دولار. وكان متوسط توقعات المحللين في التقديرات التي جمعتها "بلومبرغ" عند 8.76 مليار دولار. (بلومبرغ)