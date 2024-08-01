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عربي-دولي

واشنطن عن تبادل السجناء مع روسيا: أصعب عملية في التاريخ

Lebanon 24
01-08-2024 | 16:20
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وصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان تبادل السجناء مع روسيا الذي تم تحقيقه اليوم بأنه "الأصعب في التاريخ".

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي إنّه "نفذنا واحدة من العمليات الأوسع نطاقاً وبالتأكيد أصعب عملية للتبادل في التاريخ"، مضيفاً أن "بول ويلان وإيفان غيرشكوفيتش وألسو كورماشيفا وفلاديمير قره مُرزا، وهم ثلاثة مواطنين أميركيين وواحد حامل البطاقة الخضراء يعودون إلى الوطن أخيراً".
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وذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن يجري حالياً اتصالات بزعماء ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وتركيا لتقديم الشكر للمشاركة في الصفقة.

 ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم ، إلى مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، حيث هبطت الطائرة التي تقل على متنها مواطنين روس تم تحريرهم في صفقة تبادل السجناء مع الغرب.

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة أجرتا اليوم الخميس عملية تبادل للسجناء، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية مقابل الإفراج عن 16 من المواطنين الروس والأجانب المدانين بمختلف التهم في روسيا. وشارك في الصفقة التي عقدت بوساطة تركيا ما مجموعه 7 دول.
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