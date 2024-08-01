الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بايدن بأن إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق حرب غزة

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قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ نظيره الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي، الخميس، بأن إسرائيل تحاول توسيع نطاق حرب غزة، ولا تريد وقف إطلاق النار.وأضافت الرئاسة أن بايدن شكر إردوغان على الجهود المتعلقة بعملية لتبادل السجناء في أنقرة بين دول من الشرق والغرب، من بينها روسيا والولايات المتحدة.وفي بيان لها، قالت الرئاسة التركية إن إردوغان أخبر بايدن أن الحكومة الإسرائيلية أظهرت عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة «في كل خطوة»، وأن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس الأميركي أثار «خيبة أمل شديدة» في تركيا والعالم.وأشارت الرئاسة التركية إلى أن مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وجّه «ضربة قوية» لجهود وقف إطلاق النار.وأضافت أن إردوغان تعهّد أيضاً بمواصلة العمل على تحسين العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة؛ العضوين في حلف شمال الأطلسي «ناتو». (الشرق الأوسط)