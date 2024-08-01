Advertisement

عربي-دولي

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بايدن بأن إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق حرب غزة

Lebanon 24
01-08-2024 | 16:47
A-
A+

Doc-P-1229398-638581528550393961.jpeg
Doc-P-1229398-638581528550393961.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ نظيره الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي، الخميس، بأن إسرائيل تحاول توسيع نطاق حرب غزة، ولا تريد وقف إطلاق النار.
وأضافت الرئاسة أن بايدن شكر إردوغان على الجهود المتعلقة بعملية لتبادل السجناء في أنقرة بين دول من الشرق والغرب، من بينها روسيا والولايات المتحدة.
Advertisement
وفي بيان لها، قالت الرئاسة التركية إن إردوغان أخبر بايدن أن الحكومة الإسرائيلية أظهرت عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة «في كل خطوة»، وأن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس الأميركي أثار «خيبة أمل شديدة» في تركيا والعالم.
وأشارت الرئاسة التركية إلى أن مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وجّه «ضربة قوية» لجهود وقف إطلاق النار.
وأضافت أن إردوغان تعهّد أيضاً بمواصلة العمل على تحسين العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة؛ العضوين في حلف شمال الأطلسي «ناتو».  (الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2024-08-02
00:45 | 2024-08-02
00:30 | 2024-08-02
00:19 | 2024-08-02
00:16 | 2024-08-02
00:06 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24