أهالي الرهائن في غزّة يسيرون للمطالبة بتحريرهم

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سار المئات في مسيرة في شوارع تل أبيب وسط غرب إسرائيل، مساء الخميس، مع عائلات وأقارب رهائن محتجزين في قطاع غزة، بمناسبة مرور 300 يوماً على اختطافهم.وهتف المتظاهرون: "لا نصر قبل عودة الرهائن" وهم يرتدون قمصاناً صفراء كتب عليها "اتفاق أو تنازل" ويحملون صور أحبائهم.ودعا منتدى عائلات الرهائن الذي يمثل قسما من أقارب الذين احتجزوا في 7 تشرين الأول، إلى هذه المسيرة ثم إلى تجمّع في تل أبيب تحت عنوان "كفى نطالب باتفاق".