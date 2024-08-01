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كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن استعدادات إسرائيل لأيّ رد فعل محتمل من جانب "حزب الله" وإيرانوقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "إسرائيل في حالة تأهب قصوى الآن تحسبا لرد فعل محتمل من حزب الله وإيران".وأضافت أن "الطائرات المقاتلة تكثف دورياتها الجوية على الحدود. العشرات من الطائرات المسلحة الإضافية جاهزة على مدارج الطائرات للدفاع والهجوم".كذلك فإنه تم "نشر واسع لأنظمة الدفاع الجوي وتكثيف التعاون مع التحالف الإقليمي" وفق القناة الإسرائيلية.وأشارت القناة إلى أن "مشاورات تجري بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت حول الرد الإسرائيلي على الهجوم المتوقّع".ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله إن "حالة التأهب قد تستمر لأيام تحسباً لأي رد انتقامي من "حزب الله" وإيران".