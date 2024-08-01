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إتصال بين بايدن ونتنياهو.. التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل

Lebanon 24
01-08-2024 | 19:30
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أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ضد التهديدات من إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.
وناقش بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بما يشمل عمليات انتشار عسكرية أميركية دفاعية جديدة.
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وشدّد بايدن على أهمية جهود تهدئة التوترات الأوسع في المنطقة، إلى جانب الالتزام بالدفاع عن إسرائيل.
وأشارت المعلومات إلى أن "نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس انضمّت للمكالمة".
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