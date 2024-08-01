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عربي-دولي

ترامب يصف هاريس باليسارية المتطرفة

Lebanon 24
01-08-2024 | 23:07
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أعلن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب قبوله مناظرة غريمته كامالا هاريس المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي.
وخلال أول فعالية انتخابية له بولاية بنسلفانيا منذ محاولة اغتياله، وصف ترامب هاريس بأنها يسارية متطرفة تريد تحويل الولايات المتحدة إلى معقل للشيوعية، على حد قوله.
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وقال ترامب: "في الواقع، كامالا هاريس أسوأ من جو بايدن لأنها يسارية متطرفة حقيقية، أما هو فهو يساري متطرف مزيف".
وتعد نائبة الرئيس، كامالا هاريس، المرشحة الوحيدة المؤهلة للحصول على أصوات المندوبين الأصوات بعد فشل أي مرشح آخر في نيل التوقيعات الكافية من مندوبي الحزب للتأهل لهذه الجولة من التصويت.
وفي خطاب انتخابي بولاية تكساس، وجهت هاريس سهام النقد إلى ترامب وقالت إن خطابه "قائم على إحداث الانقسامات، وإن الشعب الأميركي يستحق قائدا أفضل".
وكانت هاريس ترد على تصريحات ترامب خلال لقاء مع الجمعية الوطنية للصحفيين السود في مدينة شيكاغو، حيث قال إنها ضللت الناخبين بشأن انتمائها العرقي، على حد قوله، وإنها كانت تروج لميراثها الهندي فقط، ولم تكن تتحدث عن أي أصول أفريقية.
(الجزيرة)
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