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عربي-دولي

بلينكن يؤكّد خسارة مادورو الإنتخابات: هناك أدلة قاطعة على هذا الأمر

Lebanon 24
01-08-2024 | 23:07
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اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن ما يقوم به نيكولاس مادورو حاليا هو "محاولة غير ديمقراطية لقمع المشاركة السياسية والاحتفاظ بالسلطة".
 
وأكّد تاوزير الأميركي في أعقاب فوز مادورو في الإنتخابات الرئاسية الفنزولية أن هناك "أدلة قاطعة" على أن مرشح المعارضة في فنزويلا إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز بالانتخابات الرئاسية التي أعلن الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو فوزه بها.
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وقال بلينكن في بيان إنه "بالنظر إلى الأدلة القاطعة، فمن الواضح للولايات المتحدة، والأهم من ذلك للشعب الفنزويلي، أن إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا في 28 تموز".

وأضاف أن "إعلان النتائج من قبل المجلس الوطني للانتخابات الذي يسيطر عليه مادورو كان معيبا بشدة، مما أسفر عن نتيجة معلنة لا تمثل إرادة الشعب الفنزويلي".

وحذّر الوزير الأميركي من أن "فشل المجلس الوطني للانتخابات في نشر النتائج الرسمية على مستوى الدوائر الانتخابية، فضلا عن المخالفات التي تخللتها العملية الانتخابية، جرّدت النتيجة التي أعلنها المجلس الوطني للانتخابات من أي مصداقية".

ولفت بلينكن إلى أن نتائج فرز الأصوات التفصيلية التي نشرتها المعارضة بقيادة ماريا كورينا ماتشادو أظهرت فوز غونزاليس أوروتيا "بفارق لا يمكن التغلّب عليه".
 
وشدّد بلينكن على "وجوب حماية سلامة وأمن قادة المعارضة الديمقراطية وأعضائها"، مطالبا أيضا بإطلاق سراح المحتجين المعتقلين. (سكاي نيوز)
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