جواد ظريف.. مهندس الإتفاق النووي الإيراني مستشارا للرئيس

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نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعيينه محمد جواد ظريف وزير الخارجية الأسبق ومهندس الاتّفاق النووي الإيراني مساعده للشؤون الاستراتيجية.وقال بزشكيان لظريف في كتاب تعيينه في منصبه الجديد: "أنت مسؤول عن مراقبة أبرز التطورات الوطنية والدولية وكذلك مدى النجاح في تحقيق أهداف الدستور، وإبلاغي بذلك".وظريف الذي تولّى حقيبة الخارجية بين العامين 2013 و2021 في عهد الرئيس الأسبق المعتدل حسن روحاني كان قريباً من الإصلاحيين لكن من دون أن يكون منتمياً لأيّ جناح.وكان ظريف شخصية بارزة في الحملة الانتخابية لبزشكيان، وقد أدّى دوراً رئيسياً في فوز الرئيس الجديد.يُذكر أن ظريف هو مهندس الاتّفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. (العين الإخبارية)