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عربي-دولي

أستراليا تؤكّد ملاحقة قضية "وورلد سنترال كيتشن": سنُحاسب إسرائيل

Lebanon 24
01-08-2024 | 23:33
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أكّدت أستراليا اليوم الجمعة أنّها ستواصل الضغط من أجل المساءلة الكاملة لاسرائيل بعد مقتل موظفي "وورلد سنترال كيتشن"، بما في ذلك أي اتهامات جنائية.
 
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم الجمعة، إن مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية في مقتل موظفي إغاثة تابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" خلصت إلى أن الضربات التي شنتها القوات الإسرائيلية على مركباتهم كانت نتيجة لإخفاقات خطيرة في سير الإجراءات.
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وكانت غارات جوية إسرائيلية في نيسان الماضي قتلت سبعة من العاملين لدى منظمة المنظمة المركزي العالمي في غزة، مما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء.

وكان من بين القتلى مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يجمع بين جنسيتي الولايات المتحدة وكندا. (الجزيرة)
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