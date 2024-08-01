هاريس ترتكب خطأ يجعل الحضور في القاعة ينفجرون من الضحك.. فما هو؟

Advertisement

وقعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، بموقف محرج لكنه طريف، حيث أشارت عن طريق الخطأ إلى نفسها على أنها رئيسة قبل أن تصحح حديثها، في حفل تأبين في تكساس يوم الخميس.وكانت المرشحة الرئاسية الديمقراطية المفترضة في هيوستن لإلقاء خطاب التأبين لعضوة الكونغرس الراحلة شيلا جاكسون لي، إلى جانب زعماء ديمقراطيين آخرين بما في ذلك الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.وكانت هاريس تشيد بمشروع قانون جاكسون لي الذي جعل يوم التاسع عشر من حزيران عطلة فيدرالية عندما ارتكبت الخطأ المضحك.وقالت هاريس، وقد لحظت خطأها بسرعة: "بصفتي عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي، كنت فخورة بالمشاركة في الرعاية ثم كرئيسة - كنائبة للرئيس".وأكملت هاريس بابتسامة كبيرة معترفة بالخطأ: "لقد كان شرفا لي مع الرئيس.. مع الرئيس، كان شرفا".لكن الجمهور انفجر في تصفيق حار وهتافات وضحك مما أجبر نائبة الرئيس على التوقف للحظة قبل الاستمرار، ثم قالت: "لقد كان شرفًا لي أن أقف مع رئيسنا جو بايدن بجانب عضوة الكونغرس شيلا جاكسون لي، حيث وقع رئيسنا على مشروع القانون الخاص بها ليصبح قانونا".وقبل تصريحاتها، تلقت هاريس تصفيقا حارا وهي تسير إلى المنصة، كما كان هناك العديد من الهتافات من الحشد عندما بدأت في التحدث. (روسيا اليوم)