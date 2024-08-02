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عربي-دولي
مع انتظار الردود.. هل اقتربت الحرب الشاملة؟
Lebanon 24
02-08-2024
|
00:19
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ارتفعت حدة التوترات في الشرق الأوسط مع اغتيال إسرائيل لرئيس مكتب حماس السياسي اسماعيل هنية، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، مما يهدد بنشوب صراع إقليمي أوسع، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية.
وقالت الصحيفة في تقرير، إن اغتيال هنية يغير من خارطة المحادثات في غزة، حيث كان طرفا رئيسيا في مفاوضات وقف إطلاق النار، وعلى تعامل مباشر مع قطر ومصر، وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن اغتيال هنية من شأنه أن يؤخر المفاوضات "عدة أشهر".
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ومن المتوقع، حسب الصحيفة، أن يؤثر اغتيال هنية على رد "حزب الله" على مقتل فؤاد شكر، إذ كانت هناك إشارات يوم الثلاثاء بأن إسرائيل لا تتوقع ردا عسكريا مباشرا جراء ذلك، ولكن بعد اغتيال هنية في طهران، أصبح من الممكن أن يأتي رد "حزب الله" بالتنسيق مع إيران أو حماس، مما يزيد من احتمالية وقوع حرب.
ومن جانب إيران، قالت الصحيفة، إن اغتيال هنية على أرضها يشكل ضربة قوية، وفيه إهانة لأمن الدولة، خصوصا أن إيران تعد هنية حليفا.
وحسب الصحيفة، فإن الجهود الدبلوماسية الحالية تواجه عقبات متزايدة وتكافح لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من الضغوط الدبلوماسية المستمرة من الحلفاء الغربيين على إسرائيل، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، فإن نتنياهو مصر على الاستمرار في الحرب.
وبينما تشير إسرائيل إلى رغبتها في تجنب المزيد من التصعيد، فإن أفعالها قد تستحث ردود فعل انتقامية قوية، هذا بالإضافة إلى أن اغتيال هنية يمثل نكسة لكل جهود التفاوض المستمرة منذ شهور سعيا لوقف إطلاق النار في غزة. (الجزيرة)
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