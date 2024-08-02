بايدن ونائبته هاريس يستقبلان الأميركيين المفرج عنهم من روسيا (صور)

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استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، مساء الخميس، السجناء الذين أفرجت عنهم روسيا بموجب صفقة تبادل.وعاد السجناء المفرج عنهم إلى الولايات المتحدة على متن طائرة هبطت قرابة الساعة 23,40 (الجمعة 03,40 بتوقيت غرينيتش) في القاعدة العسكرية، حيث كان في استقبالهم على أرض المطار الرئيس بايدن ونائبته هاريس المرشّحة لخلافته في الانتخابات المقررة خلال شهر تشرين الثاني المقبل.وتضم قائمة المفرج عنهم 3 أميركيين ورابع يحمل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، من بينهم الصحفي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" وعنصر المارينز السابق، بول ويلان.كما شملت القائمة 5 مواطنين ألمان و7 مواطنين روس كانوا سجناء سياسيين، عمل العديد منهم مع المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، الذي توفي في سجن روسي خلال شهر شباط الماضي.وتم التفاوض على عملية التبادل سرا لأكثر من عام، وفق وكالة رويترز، التي تصفها بأنها أكبر تبادل للسجناء بين موسكو والغرب منذ نهاية الحرب الباردة.وكانت آخر عملية تبادل كبرى بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2010 تضمنت إطلاق سراح 14 سجينا.(الحرة)