روسيا تسقط 6 طائرات مسيرة أوكرانية

Advertisement

أسقطت الدفاعات الروسية 6 طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق مقاطعة كورسك، وإقليم كراسنودار جنوب غربي البلاد.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي الليلة الماضية مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق إقليم كراسنودار".وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا. (روسيا اليوم)