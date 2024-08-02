موسكو: الحوار مع واشنطن للحد من التسلح مستحيل دون مراعاة مصالحنا

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اكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن الحوار مع الولايات المتحدة حول الحد من التسلح مستحيل دون مراعاة مصالح روسيا.وقال انطونوف للصحفيين، اليوم الجمعة إنه حان الوقت لكي يعتاد المسؤولون الأمريكيون على فكرة أن تحقيق التعاون مع موسكو وبنفس الوقت محاولة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، فكرة فاشلة.وأشار إلى أنه "لا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تلوم نفسها على عدم إحراز تقدم على صعيد الحد من الأسلحة". (روسيا اليوم)