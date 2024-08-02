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عربي-دولي

مادورو ينشر مذكرة قطر للتطبيع بين كاراكاس وواشنطن

Lebanon 24
02-08-2024 | 02:02
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أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجددا استعداده لاستئناف الحوار مع واشنطن داعيا إلى التخلي عن التهديدات والالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قطر عام 2023.
وكتب في منشور عبر منصة "x" مرفقا مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في قطر: "لقد قلت دائما إنه إذا كانت حكومة الولايات المتحدة مستعدة لاحترام السيادة والتوقف عن تهديد فنزويلا، فيمكننا استئناف الحوار، ولكن على أساس الامتثال لمذكرة قطر". 
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وفي المرحلة الأولى، تعهدت كراكاس بإبرام اتفاق مع المعارضة وتحديد موعد الانتخابات بمشاركة مراقبين دوليين. وكان من المفترض أن تقوم الولايات المتحدة بدورها بتسهيل عدد من المعاملات المتعلقة بسداد الديون المستحقة لفنزويلا وعمليات البنك المركزي في البلاد، فضلا عن إصدار ترخيص عام للعمليات في قطاع النفط والغاز لمدة ستة أشهر. والتزم الجانبان بوضع خطة عمل تهدف إلى إطلاق سراح الأشخاص لتحقيق المصلحة المشتركة.
وتضمنت المرحلة الثانية من جانب فنزويلا الإعلان الرسمي عن الانتخابات بدعوة مراقبين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن جانب الولايات المتحدة - تمديد الأمين العام ترخيص قطاع النفط.
وتشمل المرحلة الثالثة الفترة التي تلي الانتخابات الرئاسية، وبموجبها يتعين على الولايات المتحدة بعد تنصيب الرئيس الفنزويلي الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع جميع العقوبات المفروضة على فنزويلا. (روسيا اليوم)
 
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