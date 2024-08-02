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عربي-دولي

أزمة بين تركيا و"إنستغرام"... ما علاقة هنية؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 02:27
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أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا "بي تي كيه"، الجمعة، حجب منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، من دون تحديد مدة الحجب.
وتأتي الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الأربعاء، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
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وقال ألتون على منصة "إكس": "إنها رقابة بكل بساطة"، مضيفا أن منصة "إنستغرام" لم تعز قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.
ولم تدل شركة "ميتا"، الشركة الأم للمنصة، بأي تعليق بعد سواء على الحجب أو تصريحات ألتون.
ونشرت الهيئة التركية القرار الصادر في الثاني من أب على موقعها الإلكتروني.
واتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الخميس، شركة "ميتا" بالجُبن، بعد حذف منشور له على منصة "فيسبوك" بشأن اغتيال هنية، وذلك في أحدث خلاف بين الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور.
وقال رئيس الوزراء الماليزي الذي التقى هنية في قطر في مايو الماضي، إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية لحماس لكن ليس لديه أي روابط على المستوى العسكري.
وكتب على صفحته على "فيسبوك": "لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا، توقفوا عن مثل هذا الجُبن".
ولم ترد شركة "ميتا" بعد على طلب للتعليق، وقالت وزارة الاتصالات الماليزية إنها ستتناول القضية في مؤتمر صحفي. (سكاي نيوز)

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