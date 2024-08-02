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عربي-دولي

التعاون الإسلامى تدعو إلى التحقيق فى جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

Lebanon 24
02-08-2024 | 02:45
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عبَّرت «منظمة التعاون الإسلامي»، الخميس، عن قلقها إزاء استمرار وتكثيف الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، التي وثَّقتها المؤسسات القانونية المختصة، والتي تضمَّنت جرائم إعدام وتعذيب وتجويع واغتصاب وعزل وحالات الإخفاء القسري، خصوصاً بحق المعتقلين من قطاع غزة.
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وأدانت المنظمة استمرار حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين إلى أكثر من 9700 أسير، منهم 80 أسيرة، و52 صحافياً، وأكثر من 250 طفلاً، وأكثر من 3380 معتقلاً إدارياً من دون تهمة أو محاكمة، ونحو 600 أسير يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد.
ودعت المنظمة إلى تحقيق دولي عاجل في الظروف غير الإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكاً صارخاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المختصة بتحمل مسؤولياتهم والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين، بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة، مجددةً التأكيد على تضامنها ومساندتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين ودعمها لصمودهم، والتزامها بالعمل من أجل إيصال رسالتهم ومعاناتهم إلى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الحرية والعدالة لهم. (الشرق الأوسط)
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