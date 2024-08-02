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عربي-دولي
بعد هنية.. إسرائيل تغتال أحد أكبر قادة حركة الجهاد فمن هو؟
Lebanon 24
02-08-2024
|
03:24
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زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه "قضى على أحد أكبر قادة حركة الجهاد في غارة جوية على قطاع غزة".
وذكر الجيش في بيان أن "المستهدف هو محمد الجعبري، نائب رئيس وحدة تصنيع الأسلحة في حركة الجهاد المسؤول عن تمويل الوحدة".
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وبحسب الجيش، فإن الجعبري "كان مكلفا بإنتاج الأسلحة لحركة الجهاد شمالي قطاع غزة، وتوزيع الرواتب والأموال على أعضاء الحركة، ولعب دورا نشطا في محاولة استعادة قدراتها على إنتاج الصواريخ والبنية التحتية". ( سكاي نيوز)
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