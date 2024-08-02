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عربي-دولي

خرج مجددا عن أصول الحياء.. هذا ما قاله بايدن لابنة سجينة أفرجت عنها روسيا

Lebanon 24
02-08-2024 | 03:45
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وضع الرئيس الأميركي جو بايدن، طفلة السجينة ألسو كورماشوفا إحدى المفرج عنهم في روسيا بموجب صفقة للتبادل يوم أمس، البالغة 12 عاما، بموقف محرج.
 
فخلال الحديث أمام الحضور، خرج بايدن عن اصول الأحياء، ورغم أن الطفلة لم تستوعب بالضبط ما قد يقصده بايدن من كلامه هذا، إلا أن الخجل ظهر على محياها وهي تقف إلى جانبه على المنبر في حفل استقبال السجناء المفرج عنهم من السجون الروسية.
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وتحدث بايدن للطفلة البالغة من العمر 12 عاما ناصحا إياها بعدم الشروع في علاقات جدية مع الرجال حتى تبلغ سن الـ30 من عمرها.

وكتب أحد المتابعين: "ما خطب هذا الرجل؟ إنه لا يفهم ما معنى الحشمة: فهو يشتمُ الأطفال، ويستحم مع ابنته المراهقة".

وقال آخر: "قد تكون هذه هي المرة الأولى التي لم يشتمُ فيها فتاة".

وأضاف متابع: "سوف يتم إنقاذ العديد من الأطفال من التعرض للشتم بمجرد أن يغادر هذا الرجل منصبه".

يشار إلى أن بايدن سبق وقدم هذه النصيحة لفتاة مراهقة، وعرضها لإحراج شديد. (روسيا اليوم)

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