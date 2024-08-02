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اليونان تستعد بعد تحذيرات بضرب أهداف إسرائيلية في البلاد

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:45
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أعلنت اليونان وضع جهاز الاستخبارات الوطني وسلطات مكافحة الإرهاب، في حالة تأهب قصوى، في أعقاب تحذير، وصل إلى أثينا، من أجهزة أمنية أجنبية بشأن محاولة محتملة لضرب هدف للمصالح الإسرائيلية في اليونان.
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جاءت أحدث التطورات، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، الذي أثار مخاوف بشأن هجمات انتقامية محتملة في دول ثالثة.
وتردد أن جهاز الاستخبارات الوطني في اليونان لديه خط اتصال مفتوح مع نظرائه الأجانب ويتعاون من كثب مع قبرص، حيث حاولت إيران أيضاً تنفيذ هجوم إرهابي، كان آخره في كانون الأول 2023.
وقال مسؤول بوزارة حماية المواطن: «زاد مستوى التأهب»، في حين أكد مسؤولون من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في البلاد نقل معلومات من الخارج بشأن هجوم محتمل داخل الحدود اليونانية.
يأتي ذلك على خلفية ارتفاع حدة التوترات في الشرق الأوسط بشكل كبير في أعقاب القتل المستهدف لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في إيران، إسماعيل هنية.
(الشرق الأوسط)
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