دولٌ تُعلّق رحلاتها إلى إسرائيل بشكل فوريّ... ما السبب؟

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أعلنت الخطوط الجوية الهندية‬⁩ عن تعليق الرحلات المقررة من تل أبيب وإليها بأثر فوري.وقررت "لوفتهانزا" أكبر مجموعة طيران أوروبية وشركة الخطوط الجوية الإيطالية، تعليق كل رحلاتهما إلى تل أبيب لعدة أيام بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر.وقالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها ستُعلّق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 6 اب "للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط". (العربية)