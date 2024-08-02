بالفيديو رصد جسم غريب في سماء هذا البلد... هل هو صحن طائر؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجسم طائر غريب، تم رصده في البرازيل.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الجسم الطائر رُصِدَ فوق مدينة كوريتيبا، جنوب البرازيل.



ويظهر في أحد الفيديوهات كيف حاول المصور تقريب الصورة ليظهر فيها الجسم وكأنه صحن طائر من أفلام الخيال العلمي. (روسيا اليوم)

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